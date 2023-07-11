Украина уже получила первые ракеты SCALP от Франции, - Reuters

Франция уже передала Украине первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отметим, что ракета Storm Shadow - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО.
При этом Storm Shadow - это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.
В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.
Добавим, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow, которые получила от Британии.
В частности, в Генштабе подтвердили, что Украина ударила по мосту через Чонгарский пролив и по переправе через озеро Сиваш ракетами Storm Shadow.
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