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Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі 14 танків Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща відправить до України танки Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Це буде можливо як тільки українські військові закінчать своє навчання.

Проце пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна CNN.

За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього його країна підтримує як найшвидшу відправку винищувачів до Києва. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

"Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст", - додав він.

Він нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.

"Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", - сказав речник.

Нагадаємо, що українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

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