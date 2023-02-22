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Украина уже в ближайшие недели получит от Польши 14 танков Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша отправит в Украину танки Leopard 2 в течение двух-трех недель. Это будет возможно, как только украинские военные закончат свое обучение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина CNN.

По его словам, Варшава направит в Украину 14 танков Leopard 2. Кроме того, его страна поддерживает как скорейшую отправку истребителей в Киев. Однако все еще есть путь к консенсусу между странами НАТО.

"Так же как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно велика, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень полезны на украинской войне. Все же я оптимист", - добавил он.

Он напомнил, что Польша является членом НАТО, и для передачи нового вооружения необходимо достичь согласия по всем подобным вопросам.

"Чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", - сказал спикер.

Напомним, что украинские военные в понедельник, 13 февраля, приступили к обучению на танках Leopard 2 в Германии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

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