UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів", - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів, які збільшать захист від ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна працює з партнерами заради більш відчутного фінансування.

"І це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - зазначив президент.

Виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії воїни знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

При цьому минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Також ми повідомляли, що у Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж з перехоплення ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніДрони