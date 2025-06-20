Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів", - Зеленський

Виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії воїни знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

При цьому минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Також ми повідомляли, що у Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж з перехоплення ворожих безпілотників.

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