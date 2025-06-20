Украина уже наращивает производство перехватчиков "Шахедов", - Зеленский

Украинские оборонные предприятия уже наращивают объемы производства дронов-перехватчиков, которые увеличат защиту от вражеских "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно, видов дронов - дают результаты", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.
"И это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - отметил президент.
Напомним, 18 мая Силы беспилотных систем отчитались, что впервые в истории воины уничтожили 100 вражеских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков.
При этом на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону. В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.
Такое поручение генерал дал на фоне массированных атак дронов на Киев и другие украинские города.
Также мы сообщали, что в Силах беспилотных систем ВСУ формируют первый женский экипаж по перехвату вражеских беспилотников.
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