Украина уже наращивает производство перехватчиков "Шахедов", - Зеленский

"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно, видов дронов - дают результаты", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина работает с партнерами ради более ощутимого финансирования.

"И это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - отметил президент.