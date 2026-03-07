Україна вже 3 роки чекає F-16 від Бельгії: як в Брюсселі пояснюють затримку

Зазначається, що за три роки участі Бельгії у "коаліції винищувачів" із постачання F-16 Україні не було передано жодного бельгійського літака. З 2023 року терміни постійно відкладалися та переносилися, і перші бельгійські F-16 вже мали бути б в Україні, але їх досі немає.

В бельгійському уряді кажуть, що будь-яких термінів постачання нібито і не існувало. Мовляв, це питання навіть не обговорювалося, а Україна, за версією одного з вищих командирів бельгійських ВПС, нібито навіть подала запит не постачати літаки, бо "немає пілотів".

Однак ще у 2024 році тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв, що перші літаки будуть в Україні "до кінця року". І це мали бути перші з тих 30 літаків, які обіцяли Україні в "коаліції". Але з того моменту винищувачі передали інші країни, але тільки не Бельгія.

У травні 2025 року міністр оборони Бельгії Тео Франкен також говорив, що літаки Україні передадуть "раніше запланованого терміну". Але схоже, що "віз і нині там".

Причини зриву постачань

В міністерстві оборони Бельгії назвали головною причиною того, що Україна досі не отримала жодних бельгійських F-16, затримку з постачанням нових літаків з США.

Американські винищувачі F-35, якими Бельгія хоче замінити старі літаки, все ще не надійшли. Передати F-16 бельгійці зможуть тільки після заміни, тобто передача відкладається.

"З самого початку Міністерство оборони заявило, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби самих Повітряних сил Бельгії. Завжди було зрозуміло, що наша власна оперативна готовність має бути гарантована", - сказав виданню генерал-майор Герт Де Деккер.

Планується, що весь свій парк F-16 Бельгія виведе з експлуатації до кінця 2028 року. Остаточне завершення постачань F-35 очікується не раніше 2029 року.

При цьому, що у ще у жовтні 2025 року повідомлялося, що Україна отримає від Бельгії додаткові F-16. На заміну цим літакам вже тоді почали надходити перші винищувачі п’ятого покоління F-35. Припускалося, що перші F-16 повинні були відправлятися Україні у 2026 році.

Навчання винне

Окрім цього, стверджує видання із посиланням на власні джерела, проблема існує також у підготовці пілотів. Нібито вона значно відстає від графіків, про що виданню сказали навіть неназвані "джерела" з-поміж українських чиновників.

"Підготовка українських пілотів також йде не за планом. Українські чиновники відкрито заявили, що темпи навчання відстають від необхідних для того, щоб вчасно підготувати достатню кількість пілотів до поставки літаків. Україна навіть просила поки що не відправляти F-16, просто тому, що їй не вистачає пілотів для їх керування", - стверджується у матеріалі.