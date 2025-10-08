ua en ru
Україна отримає десятки винищувачів F-16 від Бельгії, - Defense Express

Бельгія, Середа 08 жовтня 2025 20:06
UA EN RU
Україна отримає десятки винищувачів F-16 від Бельгії, - Defense Express Фото: перші бельгійські F-16 можуть надійти до України вже у 2026 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна отримає від Бельгії додаткові F-16, на заміну яким до країни вже почали надходити перші винищувачі п’ятого покоління F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Новенькі F-35, які Бельгія чекала сім років, вже прибули до авіабази Флорен, де надалі надійдуть на озброєння 1-ї ескадрильї. Вони мають бути готові для проведення операцій зі швидкого реагування вже до 2027 року.

Водночас Бельгія триматиме свої F-16 до 2028 року, коли їх повністю замінять винищувачі п’ятого покоління.

Старі винищувачі поступово виводитимуться зі складу повітряних сил країни, після чого їх відправлятимуть до України.

Замовлення на постачання Бельгії F-35 виконує американська Lockheed Martin. Згідно з початковими домовленостями, перші винищувачі мали прибути ще у 2023 році, проте вони були готові у 2024 році та використовувалися для підготовки пілотів у США.

Перший F-35, призначений саме для передачі одразу Бельгії, випустили з заводу лише на початку червня цього року з номером FL009. Перша партія, яку перекинули бельгійцям, складається з чотирьох літаків.

Видання припускає, що це дозволить відправити Україні перші бельгійські F-16 у 2026 році. Це посилить український авіапарк та забезпечить захисникам додаткові вильоти.

Загалом Бельгія замовила 34 F-35A - контракт було підписано сім років тому, у жовтні 2018 року. Нещодавно країна вирішила, що цього буде замало, і планує додатково замовити ще 11 одиниць.

Нагадаємо, Україна може отримати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Про це заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, проте він не розкрив, коли саме і скільки літаків надійде.

Україна Бельгія
