Україна ввела санкції проти постачальників деталей для балістики РФ

Україна ухвалила нові санкції проти ВПК Росії

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. Воно стосується санкцій проти суб’єктів, що працюють на військово-промисловий комплекс РФ.

Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб. Вони виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.

Хто у списках

Серед них - компанія "Кідма Тек", яка виготовляє:

оптичні прилади,

засоби ППО,

РСЗВ.

Також компанія ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети,

Під українські санкції потрапив і завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційного "Ростєха".

Там виготовляють:

вибухові речовини,

ракетне паливо,

матеріали для ракетних комплексів (зокрема, твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети "Іскандер-М".

Хто ще у санкційних списках:

"Спецелектронкомплект" - залучена до виробництва керованих авіаційних ракет;

- залучена до виробництва керованих авіаційних ракет; підприємство "Аурум" постачає системи РЕБ і дрони для російських окупантів.

Також у списку російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

"Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.