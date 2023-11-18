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Україна ввела санкції проти дитячого омбудсмена РФ, яку розшукує Гаага

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти уповноваженої з прав дитини Російської Федерації Марії Львової-Бєлової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

В указі президента, крім Львової-Белової, вказано ще 100 фізичних осіб та 37 юридичних осіб, які, ймовірно, причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій.

Так, зокрема, під санкції потрапила некомерційна організація "Квартал Луї", заснована нинішньою уповноваженою з прав дитини Російської Федерації Марією Львовою-Бєловою.

Санкції проти фізичних осіб було введено на п'ять років. Зокрема вони передбачають блокування активів.

Зазначимо, що ордер на арешт Львової-Белової в межах справи про незаконну депортацію та переміщення українських дітей був виданий Міжнародним кримінальним судом ще у березні 2023 року.

Ордер на арешт 

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії. Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Як розповідало The Independent, зокрема Міжнародний кримінальний суд може видати ще й другий ордер на арешт диктатора. Згідно з розслідуванням, виявилось, що голова Кремля заздалегідь планував організувати голоди в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення.

Усі подробиці можна прочитати за посиланням.

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