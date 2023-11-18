Украина ввела санкции против детского омбудсмена РФ, которую разыскивает Гаага

В указе президента, кроме Львовой-Беловой, указано еще 100 физических лиц и 37 юридических лиц, которые, вероятно, причастны к депортациям украинских детей с оккупированных территорий.

Так, в частности, под санкции попала некоммерческая организация "Квартал Луи", основанная нынешней уполномоченной по правам ребенка Российской Федерации Марией Львовой-Беловой.

Санкции против физических лиц были введены на пять лет. В частности они предполагают блокировку активов.

Отметим, что ордер на арест Львовой-Беловой в рамках дела о незаконной депортации и перемещении украинских детей был выдан Международным уголовным судом еще в марте 2023 года.

Ордер на арест

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России. Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Как рассказывало The Independent, в частности, Международный уголовный суд может выдать еще и второй ордер на арест диктатора. Согласно расследованию, оказалось, что глава Кремля заранее планировал организовать голод в Украине еще до начала полномасштабного вторжения.

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