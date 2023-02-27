Україна вважає Ізраїль союзником та очікує на збільшення допомоги, - посол

"Ми все ще віримо, що Ізраїль є дружньою державою", - сказав він.

За словами Корнійчука, Україна задоволена візитами міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена та двох депутатів Кнесету у Київ. Тепер Україна очікує більшої допомоги.

"Президент чітко дав зрозуміти обом делегаціям, що нам потрібно змінити політику ізраїльського уряду і нарешті почати отримувати від Ізраїлю принаймні оборонні боєприпаси", - сказав посол.

Так, Україна просила Ізраїль надати її системи протиракетної оборони малої та середньої дальності "Залізний купол" і "Праща Давида".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що відносини нашої країни з Ізраїлем щодо надання допомоги покращуються.

До того ж, в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги", крім гуманітарної, зокрема й військової.

Раніше влада Ізраїлю погодилася надати Україні технології оповіщення про ракети та дрони.

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