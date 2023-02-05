Фото: в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети й дрони (GettyImagеs)

Влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети і дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словам міністра оборони Олексія Резнікова.