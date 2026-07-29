UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна втратила F-16, але пілоту вдалося вижити

21:54 29.07.2026 Ср
1 хв
Причини нештатної ситуації встановлюють
aimg Валерія Абабіна
Фото: Винищувач F- 16 (Getty Images)

29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16 під час бойового завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Пілоту вдалося катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За заявою Повітряних сил, зв'язок із винищувачем втратили сьогодні 29 липня. Пілот виконував бойове завдання - перехоплення повітряних цілей противника.

"За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - зазначили у Повітряних силах.

За інформацією військових, пілот перебуває у повній безпеці. Його евакуювали та доставили до лікувального закладу для обстеження та діагностики.

У Повітряних силах повідомили, що на місці падіння працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

Причини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, у травні 2025 року під час відбиття російської повітряної атаки Повітряні сили ЗСУ втратили F-16 - тоді пілот катапультувався та був успішно евакуйований.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
F-16Війна в Україні