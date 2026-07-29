RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина потеряла F-16, но пилоту удалось выжить

21:54 29.07.2026 Ср
1 мин
Причины нештатной ситуации устанавливают
aimg Валерия Абабина
Фото: Истребитель F-16 (Getty Images)

29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей противника. Пилоту удалось катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По заявлению Воздушных сил, связь с истребителем была потеряна сьогодні 29 июля. Пилот выполнял боевую задачу – перехват воздушных целей противника.

"По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, лётчик был вынужден катапультироваться", - отметили в Воздушных силах.

По информации военных, пилот находится в полной безопасности. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.

В воздушных силах сообщили, что на месте падения работают эксперты и правоохранители. Жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в мае 2025 года при отражении российской воздушной атаки Воздушные силы ВСУ потеряли F-16 - тогда пилот катапультировался и был успешно эвакуирован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
F-16Война в Украине