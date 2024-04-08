"Україна втрачає позиції". У Байдена звинуватили Конгрес у бездіяльності
Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки призводить до того, що Україна втрачає позиції на лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
"За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це - через бездіяльність Конгресу", - наголосила Жан-П'єр.
За її словами, США мають продовжувати надавати Україні допомогу, як це було від початку повномасштабного вторгнення.
Прессекретар нагадала, що українські захисники борються за свободу України та за демократію, а також проти агресії російського диктатора Володимира Путіна.
"Ми знаємо, що відбувається, якщо не зупинити диктатора. Якщо спікер Джонсон (спікер Палати представників Майк Джонсон - ред.) внесе на розгляд законопроект про національну безпеку (з допомогою Україні на 60 млрд доларів - ред.), ми знаємо, що він отримає переважну підтримку", - додала вона.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, у США закінчилися гроші, які передбачені на військову та фінансову допомогу Україні.
Ще в лютому Сенат США ухвалив законопроект, в якому передбачено понад 60 млрд доларів для нашої країни. Така ініціатива досі не пройшла Палату представників. Головна причина полягає в тому, що спікер Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на розгляд.
Нещодавно Джонсон заявив, що хоче внести "важливі нововведення" у документ. Зокрема він планує передбачити допомогу для України в кредит.
Зазначимо, сьогодні, 8 квітня, сенатор Джоні Ернст заявила про те, що вона очікує ухвалення допомоги Україні в Конгресі протягом найближчих кількох тижнів.
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