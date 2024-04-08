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"Украина теряет позиции". У Байдена обвинили Конгресс в бездействии

Понедельник 08 апреля 2024 20:53
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"Украина теряет позиции". У Байдена обвинили Конгресс в бездействии Фото: Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки приводит к тому, что Украина теряет позиции на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это - из-за бездействия Конгресса", - подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, США должны продолжать оказывать Украине помощь, как это было с начала полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь напомнила, что украинские защитники борются за свободу Украины и за демократию, а также против агрессии российского диктатора Владимира Путина.

"Мы знаем, что происходит, если не остановить диктатора. Если спикер Джонсон (спикер Палаты представителей Майк Джонсон - ред.) внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности (с помощью Украине на 60 млрд долларов - ред.), мы знаем, что он получит подавляющую поддержку", - добавила она.

Помощь Украине от США

Напомним, у США закончились деньги, которые предусмотрены на военную и финансовую помощь Украине.

Еще в феврале Сенат США принял законопроект, в котором предусмотрено более 60 млрд долларов для нашей страны. Такая инициатива все еще не прошла Палату представителей. Главная причина состоит в том, что спикер Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на рассмотрение.

Недавно Джонсон заявил, что хочет внести “важные нововведения” в документ. В частности, он планирует предусмотреть помощь для Украины в кредит.

Отметим, сегодня, 8 апреля, сенатор Джони Эрнст заявила о том, что она ожидает принятия помощи Украине в Конгрессе в течение ближайших нескольких недель.

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