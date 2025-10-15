З 2025 року експорт металобрухту виріс на 54% і вже досягнув минулорічного показника

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року збільшили експорт брухту чорних металів на 54,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 311,84 тис. тонн. Показник вже перевищив загальний обсяг відвантажень за минулий рік на понад 18 тис. тонн.

Ключовим напрямком експорту залишається Польща: за 9 місяців на польський ринок спрямовано 83,5% від загального обсягу експорту. Це на 49,5% більше порівняно з січнем-вереснем 2024 року.

Нагадаємо, у 2024 році експорту брухту з України зріс на 60% порівняно з 2023 роком - до 293,2 тис. тонн. У 2023 році обсяги відвантажень сировини за кордон перевищили 182,5 тис. тонн, що в 3,4 раза більше р./р. Ключовим споживачем сировини минулого року так само була Польща (248,6 тис. тонн).

В останні роки Польща фактично стала транзитним майданчиком для українського брухту, який далі прямує до Туреччини в обхід експортного мита у 180 євро/тонна. Дані показують, що у 2024 році експорт польського брухту до Туреччини зріс більш ніж удвічі - до 529 тис. тонн проти 228 тис. тонн роком раніше, а з 2022-го обсяги збільшилися майже утричі.

Одночасно різко зріс імпорт сировини з України: з 15,6 тис. тонн у 2022 році до 159 тис. тонн у 2023-му та 251 тис. тонн у 2024-му. Така динаміка вказує на ймовірний реекспорт українського металобрухту через Польщу до турецьких металургійних комбінатів.



Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила понад 2 млрд бюджетних надходжень у 2024 році. У цьому році втрати бюджету сягнули вже 3 млрд грн. Через це Мінекономрозвитку винесло на розгляд пропозицію щодо тимчасової заборони на експорт брухту, яка була підтримана економістами та промисловцями.