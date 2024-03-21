"Україна впоралася": президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС

Україна реалізувала необхідні реформи для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Тепер черга Брюсселя розпочати процес уже у червні 2024 року.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, Науседа сказав, що "важливо шукати нові можливості для військової підтримки України".

Крім того, за його словами, сьогодні також важливо "побачити, що європейські інститути готові розпочати переговори та зробити це у червні цього року".

"Ми повинні зробити це якнайшвидше, і це питання нашої довіри. Україна впоралася, Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах. Зараз наша черга", - сказав президент Литви.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.