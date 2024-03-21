"Україна впоралася": президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС
Україна реалізувала необхідні реформи для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Тепер черга Брюсселя розпочати процес уже у червні 2024 року.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, Науседа сказав, що "важливо шукати нові можливості для військової підтримки України".
Крім того, за його словами, сьогодні також важливо "побачити, що європейські інститути готові розпочати переговори та зробити це у червні цього року".
"Ми повинні зробити це якнайшвидше, і це питання нашої довіри. Україна впоралася, Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах. Зараз наша черга", - сказав президент Литви.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня цього року.