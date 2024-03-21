"Украина справилась": президент Литвы призвал начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС
Украина реализовала необходимые реформы для начала переговоров о вступлении в ЕС. Теперь очередь Брюсселя начать процесс уже в июне 2024 года.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе Науседа сказал, что "важно искать новые возможности для военной поддержки Украины".
Кроме того, по его словам, сегодня также важно "увидеть, что европейские институты готовы начать переговоры и сделать это в июне этого года".
"Мы должны сделать это как можно скорее, и это вопрос нашего доверия. Украина справилась, Украина реализовала необходимые реформы в чрезвычайно сложной ситуации и условиях. Сейчас наша очередь", - сказал президент Литвы.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня этого года.