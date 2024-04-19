Україна вперше знищила літак Ту-22М3 та ракети Х-22: що про них відомо

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, коментарі джерел у Силах оборони, дані з wikipedia, публікації Defense Express.

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Нова атака Росії

Цієї ночі 19 квітня російські війська вчергове атакували Україну. Окупанти випустили 22 ракети та 14 дронів-камікадзе. Серед ракет були:

дві крилаті Х-101/Х-555, які випустили з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

дві крилаті ракети "Іскандер-К";

шість крилатих ракет Х-22, випущених з дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі 14 "Шахедів", дві ракети типу Х-101/Х-555, 11 ракет Х-59/Х-69 та дві Х-22.

Також Повітряні сили та Головне управління розвідки Міноборони знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук, під час сьогоднішньої атаки уперше було знищено дві ракети Х-22.

Подробиці знищення Ту-22М3

Росіяни ще вночі заявили, що у в Ставропольському краї РФ впав військовий літак Ту-22М3.

Проте, як відомо, ліквідація бомбардувальника була операцією Сил оборони України. Джерела РБК-Україна зазначили, що знищений Ту-22М3 завдавав ударів по Україні. Літак був атакований на відстані 300 км від України.

Також, за даними джерел, російський літак Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200. Система була модифікована фахівцями Головного управління розвідки Міноборони.

Що відомо про Ту-22М3

Ту-22М3 - це дальній стратегічний бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22.

Перші літаки класу Т-22 створили ще у 60-х роках минулого століття. Перший Ту-22М0 з'явився до середини 1969 року, а вже до кінця 1972-го було вироблено дев'ять таких літаків. Під час випробувань цих літаків виявили низку недоліків, тому було вирішено будувати Ту-22М2.

Модель Ту-22М3 з'явилася у 1970-х роках. Вперше літак піднявся у небо у червні 1977 року, а серійне виробництво завершилося 1993 року. З відкритих джерел відомо, що всього було збудовано 268 бомбардувальників.

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На сьогодні невідомо, скільки літаків Ту-22М3 має Росія. Експерти вважають, що їх не більше 60, але лише половина з них у стані бойової готовності.

Україна після розпаду СРСР отримала 22 літаки Ту-22М2 та 60 Ту-22М3. Пізніше 19 із них передали Росії, чотири залишили для музейних експозицій, а решту утилізували.

Головні характеристики Ту-22М3:

екіпаж - 4 особи;

довжина літака - 42 метри, висота - 11 метрів;

розмах крила - від 23,3 до 34,3 метра;

злітна маса - 112 тонн;

максимальна швидкість - 2300 км/год

практична стеля - 13 300 метрів;

дальність польоту - 6800 км.

Ракети Х-22

Ту-22М3 є носієм ракет Х-22, яких називають "сліпими убивцями". Це протикорабельна ракета, яка була розроблена у середині минулого століття. Ці ракети є єдиними ракетами для Ту-22М3, які підходять для ударів по наземних цілях.

Defense Express зазначає, що Х-22 має голівку радіолокації самонаведення і вона погано визначає наземні цілі у порівнянні з крилатими ракетами. Маса бойової частини Х-22 становить до тисячі кілограмів. Це більше, ніж має аеробалістичної ракети "Кинджал" та інших російських ракет.

На жаль, Україна має складнощі зі збиванням цих ракет. Експерти зазначають, що протистояти Х-22 можуть новітні системи ППО, до прикладу, Patriot.