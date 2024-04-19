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Україна вперше знищила літак Ту-22М3 та ракети Х-22: що про них відомо

Фото: Україна знищила російський бомбардувальник Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Також вперше були знищені дві ракети Х-22.

Що відомо про цей літак та ракети - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, коментарі джерел у Силах оборони, дані з wikipedia, публікації Defense Express.

Зміст

Нова атака Росії

Цієї ночі 19 квітня російські війська вчергове атакували Україну. Окупанти випустили 22 ракети та 14 дронів-камікадзе. Серед ракет були:

  • дві крилаті Х-101/Х-555, які випустили з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • дві крилаті ракети "Іскандер-К";
  •  шість крилатих ракет Х-22, випущених з дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі 14 "Шахедів", дві ракети типу Х-101/Х-555, 11 ракет Х-59/Х-69 та дві Х-22.

Також Повітряні сили та Головне управління розвідки Міноборони знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук, під час сьогоднішньої атаки уперше було знищено дві ракети Х-22.

Подробиці знищення Ту-22М3

Росіяни ще вночі заявили, що у в Ставропольському краї РФ впав військовий літак Ту-22М3.

Проте, як відомо, ліквідація бомбардувальника була операцією Сил оборони України. Джерела РБК-Україна зазначили, що знищений Ту-22М3 завдавав ударів по Україні. Літак був атакований на відстані 300 км від України.

Також, за даними джерел, російський літак Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200. Система була модифікована фахівцями Головного управління розвідки Міноборони.

 

Що відомо про Ту-22М3

Ту-22М3 - це дальній стратегічний бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22.

Перші літаки класу Т-22 створили ще у 60-х роках минулого століття. Перший Ту-22М0 з'явився до середини 1969 року, а вже до кінця 1972-го було вироблено дев'ять таких літаків. Під час випробувань цих літаків виявили низку недоліків, тому було вирішено будувати Ту-22М2.

Модель Ту-22М3 з'явилася у 1970-х роках. Вперше літак піднявся у небо у червні 1977 року, а серійне виробництво завершилося 1993 року. З відкритих джерел відомо, що всього було збудовано 268 бомбардувальників.

defence-ua com

На сьогодні невідомо, скільки літаків Ту-22М3 має Росія. Експерти вважають, що їх не більше 60, але лише половина з них у стані бойової готовності.

Україна після розпаду СРСР отримала 22 літаки Ту-22М2 та 60 Ту-22М3. Пізніше 19 із них передали Росії, чотири залишили для музейних експозицій, а решту утилізували.

Головні характеристики Ту-22М3:

  • екіпаж - 4 особи;
  • довжина літака - 42 метри, висота - 11 метрів;
  • розмах крила - від 23,3 до 34,3 метра;
  • злітна маса - 112 тонн;
  • максимальна швидкість - 2300 км/год
  • практична стеля - 13 300 метрів;
  • дальність польоту - 6800 км.

Ракети Х-22

Ту-22М3 є носієм ракет Х-22, яких називають "сліпими убивцями". Це протикорабельна ракета, яка була розроблена у середині минулого століття. Ці ракети є єдиними ракетами для Ту-22М3, які підходять для ударів по наземних цілях.

Defense Express зазначає, що Х-22 має голівку радіолокації самонаведення і вона погано визначає наземні цілі у порівнянні з крилатими ракетами. Маса бойової частини Х-22 становить до тисячі кілограмів. Це більше, ніж має аеробалістичної ракети "Кинджал" та інших російських ракет. 

На жаль, Україна має складнощі зі збиванням цих ракет. Експерти зазначають, що протистояти Х-22 можуть новітні системи ППО, до прикладу, Patriot.

 

Обстріл Дніпропетровської області

Цієї ночі головною ціллю ворога була Дніпропетровська область. Були "прильоти" у Дніпрі та інших містах.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, вокзал, інфраструктурні об’єкти. Відомо про двох загиблих та 16 постраждалих. Під ударом ворога також були Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград. Там теж є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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