Украина впервые уничтожила самолет Ту-22М3 и ракеты Х-22: что о них известно

При подготовке материала использовались источники: Telegram-командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, комментарии источников в Силах обороны, данные из wikipedia, публикации Defense Express.

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Новая атака России

Этой ночью 19 апреля российские войска в очередной раз атаковали Украину. Оккупанты выпустили 22 ракеты и 14 дронов-камикадзе. Среди ракет были:

две крылатые Х-101/Х-555, выпущенные из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

две крылатые ракеты "Искандер-К";

шесть крылатых ракет Х-22, выпущенные из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все 14 "Шахедов", две ракеты типа Х-101/Х-555, 11 ракет Х-59/Х-69 и две Х-22.

Также Воздушные силы и Главное управление разведки Минобороны уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ Олещук, во время сегодняшней атаки впервые были уничтожены две ракеты Х-22.

Подробности уничтожения Ту-22М3

Россияне еще ночью заявили, что в Ставропольском крае РФ упал военный самолет Ту-22М3.

Однако, как известно, ликвидация бомбардировщика являлась операцией Сил обороны Украины. Источники РБК-Украина отметили, что уничтоженный Ту-22М3 наносил удары по Украине. Самолет был атакован в 300 км от Украины.

Также, по данным источников, российский самолет Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200. Система была модифицирована специалистами Главное управление разведки Минобороны.

Что известно о Ту-22М3

Ту-22М3 - это дальний стратегический бомбардировщик, который является носителем ракет Х-22.

Первые самолеты класса Т-22 создали еще в 60-х годах прошлого столетия. Первый Ту-22М0 появился к середине 1969 года, а уже к концу 1972 года было произведено девять таких самолетов. В ходе испытаний этих самолетов был обнаружен ряд недостатков, поэтому было решено строить Ту-22М2.

Модель Ту-22М3 появилась в 1970-х годах. В первый раз самолет поднялся в небо в июне 1977 года, а серийное производство завершилось в 1993 году. Из открытых источников известно, что всего было построено 268 бомбардировщиков.

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На сегодняшний день неизвестно, сколько самолетов Ту-22М3 имеет Россия. Эксперты считают, что их не больше 60, но только половина из них в состоянии боевой готовности.

Украина после распада СССР получила 22 самолета Ту-22М2 и 60 Ту-22М3. Позже 19 из них передали России, четыре оставили для музейных экспозиций, а остальные утилизировали.

Главные характеристики Ту-22М3:

экипаж - 4 человека;

длина самолета - 42 метра, высота - 11 метров;

размах крыла - от 23,3 до 34,3 метра;

взлетная масса - 112 тонн;

максимальная скорость - 2300 км/ч

практический потолок - 13 300 метров;

дальность полета - 6800 км.

Ракеты Х-22

Ту-22М3 является носителем ракет Х-22, которых называют "слепыми убийцами". Это противокорабельная ракета, разработанная в середине прошлого века. Эти ракеты являются единственными ракетами для Ту-22М3, подходящими для ударов по наземным целям.

Defense Express отмечает, что Х-22 имеет радиолокационную головку самонаведения и она плохо определяет наземные цели по сравнению с крылатыми ракетами. Масса боевой части Х-22 составляет около тысячи килограммов. Это больше, чем у аэробалистической ракеты "Кинжал" и других российских ракет.

К сожалению, у Украины есть сложности со сбиванием этих ракет. Эксперты отмечают, что противостоять Х-22 могут новейшие системы ПВО, например, Patriot.