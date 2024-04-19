Глави Міноборони США та Норвегії обговорили допомогу Україні

Міністри оборони Сполучених Штатів Америки та Норвегії Ллойд Остін та Бйорн Арільд Грам в ході зустрічі в Пентагоні обговорили питання допомоги для України, яка протистоїть широкомасштабній військовій агресії з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагона .

Остін під час бесіди зазначив, що Норвегія є "одним із наших найбільш могутніх та давніх союзників".

"Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Норвегію, від вашого партнерства з Національною гвардією Міннесоти до розробленої Норвегією NASAMS, яка забезпечує протиповітряний захист наших українських партнерів", - зазначив очільник Пентагону.

Також американський міністр додав, що спільний зв'язок між країнами "особливо важливий сьогодні, коли Путін продовжує свою нещадну війну проти України".

Остін висловив вдячність за "лідерство Норвегії в наданні довгострокової допомоги Україні".

"Ми вітаємо вас за те, що разом зі Сполученим Королівством очолили коаліцію контактної групи з питань морського потенціалу - мореплавства - контактної групи. Ви також надали значну підтримку як Коаліції можливостей ВПС, так і Коаліціям інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони", - сказав глава Міноборони США.

Своєю чергою Грам зауважив, що жорстоке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "фундаментально порушило архітектуру європейської безпеки".

"Ситуація в Україні є серйозною, і я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам і вам, Ллойд, за ваше лідерство у підтримці України. Продовження лідерства США має вирішальне значення. Північна Європа активізувалась і має зробити ще більше, і ми це зробимо", - наголосив норвезький міністр.

Також в ході зустрічі Остін привітав Норвегію за план щодо виконання забов'язання НАТО по витраті щонайменше 2% ВВП на оборону протягом поточного року.