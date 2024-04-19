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Глави Міноборони США та Норвегії обговорили допомогу Україні

П'ятниця 19 квітня 2024 07:47
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Глави Міноборони США та Норвегії обговорили допомогу Україні Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністри оборони Сполучених Штатів Америки та Норвегії Ллойд Остін та Бйорн Арільд Грам в ході зустрічі в Пентагоні обговорили питання допомоги для України, яка протистоїть широкомасштабній військовій агресії з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагона.

Остін під час бесіди зазначив, що Норвегія є "одним із наших найбільш могутніх та давніх союзників".

"Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Норвегію, від вашого партнерства з Національною гвардією Міннесоти до розробленої Норвегією NASAMS, яка забезпечує протиповітряний захист наших українських партнерів", - зазначив очільник Пентагону.

Також американський міністр додав, що спільний зв'язок між країнами "особливо важливий сьогодні, коли Путін продовжує свою нещадну війну проти України".

Остін висловив вдячність за "лідерство Норвегії в наданні довгострокової допомоги Україні".

"Ми вітаємо вас за те, що разом зі Сполученим Королівством очолили коаліцію контактної групи з питань морського потенціалу - мореплавства - контактної групи. Ви також надали значну підтримку як Коаліції можливостей ВПС, так і Коаліціям інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони", - сказав глава Міноборони США.

Своєю чергою Грам зауважив, що жорстоке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "фундаментально порушило архітектуру європейської безпеки".

"Ситуація в Україні є серйозною, і я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам і вам, Ллойд, за ваше лідерство у підтримці України. Продовження лідерства США має вирішальне значення. Північна Європа активізувалась і має зробити ще більше, і ми це зробимо", - наголосив норвезький міністр.

Також в ході зустрічі Остін привітав Норвегію за план щодо виконання забов'язання НАТО по витраті щонайменше 2% ВВП на оборону протягом поточного року.

Нагадаємо, кілька днів тому, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде. Сторони, зокрема, обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, а також оборонну співпрацю та зміцнення української ППО.

Додамо, того ж дня глава Міноборони Норвегії заявив, що Коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16, та зауважив, що вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

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Пентагон Норвегія Допомога Україні
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