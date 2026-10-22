Україна вперше зможе купувати зброю через НАТО: що передбачає нова угода

Угода про співробітництво між урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (NSPO) передбачає партнерство з підтримки безпекового співробітництва (Security Cooperation Support Partnership, SCSP).

Це відкриє українській оборонній промисловості можливість як отримувати, так і надавати послуги через агенцію. Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди 13 серпня 2026 року, а 14 жовтня Хмара її підписав.

Партнерство створили для стабільної та довгострокової підтримки України. Воно дозволить об'єднувати запити на допомогу від України, коаліцій спроможностей та інших структур НАТО, а також використовувати наявні механізми закупівель і постачання агенції. Угоду розробили, щоб Україна могла приєднатися до Партнерства, комунікувати свої потреби та здійснювати оборонні закупівлі.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік зазначив, що Україна - перша і єдина країна, до того ж не член НАТО, для якої створили окреме Партнерство як єдине вікно входу до роботи Агенції. Також українській промисловості надали широкий доступ до тендерів NSPA. За його словами, це розширює вихід України на ринки НАТО з перевіреними постачальниками.

Що передбачає угода і що отримають виробники

Завдяки участі в SCSP Україна потенційно зможе використовувати можливості 45 партнерств NSPA. Вони охоплюють різні системи озброєння та передбачають їх закупівлю, технічне обслуговування й підтримку протягом усього життєвого циклу. Угода передбачає:

швидші закупівлі для потреб Сил оборони: запити України опрацьовуватимуть через чинні контракти NSPA або шляхом укладання нових. Для нового контракту NSPA може оголосити тендер відповідно до потреб України, і в ньому одночасно братимуть участь закордонні та українські компанії;

вигідніші умови: NSPA зможе об'єднувати потреби України з потребами інших країн, а консолідовані замовлення посилюють переговорні позиції та дозволяють отримувати кращі ціни;

гнучкіші процедури: для пришвидшення закупівель і постачання Агенція зможе адаптувати стандартні механізми до потреб України;

кілька джерел фінансування: закупівлі фінансуватимуть коштом держбюджету України, міжнародних партнерів або через спільне фінансування.

Окремий напрям - залучення українських оборонних компаній. Виробники зможуть реєструватися в базі постачальників Агенції, подавати пропозиції, брати участь у тендерах нарівні з іноземними компаніями та укладати контракти з NSPA. Відповідний механізм передбачений на п'ять років, починаючи з квітня 2025 року.

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр наголосила, що це партнерство, від якого виграють обидві сторони. За її словами, Україна хоче, щоб партнери отримували доступ до досвіду й технологій українського ОПК, а виробники - до нових можливостей співпраці.

Підписання угоди оголосили 14 жовтня під час NSPA Industry Outreach Event, який Міноборони організувало разом з Агенцією. Захід об'єднав близько 150 представників українських підприємств ОПК. Виробникам розповіли про реєстрацію в системі NSPA, підготовку й подання пропозицій, проходження тендерних процедур і вимоги до постачальників.

Директорка з підтримки операцій NSPA Жаклін Борсбум зазначила, що партнерство допоможе поглибити інтеграцію української промисловості, а союзникам і партнерам - переймати український досвід інновацій, перевірених у бойових умовах.

Читайте також: Україні дозволили купувати зброю та боєприпаси через агенцію НАТО, - ЗМІ