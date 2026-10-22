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Україні дозволили купувати зброю та боєприпаси через агенцію НАТО, - ЗМІ

09:06 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Україні дозволили купувати зброю та боєприпаси через агенцію НАТО, - ЗМІ Фото: Агенція НАТО відкриває Україні нові закупівлі зброї на тлі проблем зі США (Getty Images)
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Україні дозволили купувати зброю, боєприпаси й обладнання через закупівельну агенцію НАТО, яка допомагає країнам Альянсу робити військові закупівлі швидше й дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Мова про Агенцію підтримки й закупівель НАТО, скорочено NSPA. Вона веде контракти, проводить спільні закупівлі та організовує логістику.

"Це дає Україні можливість використовувати більш структурований механізм для залучення широкого спектра наших можливостей, зокрема експертизи у сфері закупівель, послуг підтримки та доступу до вже налагодженої промислової бази", - сказала Financial Times операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум.

Reuters додає, що доступ до NSPA Україна отримує на тлі погіршення відносин зі США.

Нагадаємо, Washington Post писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів Patriot.

За словами співрозмовників видання, глава Пентагону Піт Гегсет офіційно не відмовив, але й не виконав кроків для затвердження.

Також ми писали, що Євросоюз шукає ще 70 мільярдів євро для України на 2027 рік.

Раніше погоджена позика більше не покриває потреби, бо Росія посилила удари.

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