NAUDI шукає в Німеччині партнерів для розробки нових видів зброї, - Пашинський
Голова NAUDI Сергій Пашинський заявив, що стратегія асоціації полягає в пошуку партнерів для кооперації та спільної розробки нових видів зброї. За його словами, за три роки NAUDI пройшла шлях від презентацій і виставок до проєктів на сотні мільйонів євро, які вже працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Пашинського на конференції-зустрічі делегацій німецького та українського ОПК "Україна - Німеччина: співпраця в оборонній промисловості".
Від виставок до проєктів на сотні мільйонів євро
Пашинський розповів, що пишається шляхом, який NAUDI пройшла за останні три роки: від перших презентацій і виставок до проєктів, що вже діють. За його словами, ці проєкти мають горизонтальних партнерів у Німеччині.
Він також зазначив, що так звана данська модель за підтримки німецької сторони трансформувалася в мережу горизонтальних рішень і спільних проєктів. Частину з них заплановано вже на наступний рік.
Пошук партнерів і нові види зброї
Стратегією NAUDI Пашинський назвав пошук партнерів і кооперацій, зокрема в розробці нових видів зброї. За його словами, вже є приклади такої співпраці та успішні випробування.
Він запевнив учасників конференції, що будь-які реальні проєкти, започатковані за її підсумками, отримають підтримку. Наприкінці виступу Пашинський закликав німецьку сторону зробити все для захисту Європи.
Раніше NAUDI вимагала від Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання працівників ОПК зі 100% до 85%. В асоціації наголосили, що така норма загрожує національній безпеці та може зірвати виробництво озброєння й виконання чинних оборонних контрактів.
Також у NAUDI закликали змінити підхід до розробки зброї та прогнозувати на рік уперед.