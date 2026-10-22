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Украина впервые сможет покупать оружие через НАТО: о чем новое соглашение

15:19 22.10.2026 Чт
4 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: министр обороны Евгений Хмара (пресс-служба Минобороны)

Украина впервые получит возможность закупать военную технику через Агентство по поддержке и закупкам (NSPA). Соответствующее соглашение о Партнерстве по поддержке сотрудничества в сфере безопасности (SCSP) 14 октября подписал министр обороны Евгений Хмара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставке (NSPO) предусматривает партнерство по поддержке сотрудничества в области безопасности (Security Cooperation Support Partnership, SCSP).

Это откроет украинской оборонной промышленности возможность как получать, так и предоставлять услуги через агентство. Кабинет Министров одобрил проект соглашения 13 августа 2026 года, а 14 октября Облако его подписал.

Партнерство было создано для стабильной и долгосрочной поддержки Украины. Оно позволит объединять запросы на помощь от Украины, коалиций возможностей и других структур НАТО, а также использовать существующие механизмы закупок и поставок Агентства. Соглашение было разработано, чтобы Украина могла присоединиться к Партнерству, коммуникировать свои потребности и осуществлять оборонные закупки.

Заместитель министра обороны Мстислав Баник отметил, что Украина - первая и единственная страна, к тому же не член НАТО, для которой создали отдельное Партнерство как единственное окно входа в работу Агентства. Также украинской промышленности предоставили широкий доступ к тендерам NSPA. По его словам, это расширяет выход Украины на рынки НАТО с проверенными поставщиками.

Что предполагает сделка и что получат производители

Благодаря участию в SCSP, Украина потенциально сможет использовать возможности 45 партнерств NSPA. Они охватывают разные системы вооружения и предусматривают их закупку, техническое обслуживание и поддержку на протяжении всего жизненного цикла. Соглашение предусматривает:

  • более быстрые закупки для нужд Сил обороны: запросы Украины будут прорабатываться через действующие контракты NSPA или путем заключения новых. Для нового контракта NSPA может объявить тендер в соответствии с потребностями Украины, и в нем будут одновременно участвовать зарубежные и украинские компании;
  • выгоднее: NSPA сможет объединять потребности Украины с потребностями других стран, а консолидированные заказы усиливают переговорные позиции и позволяют получать лучшие цены;
  • более гибкие процедуры: для ускорения закупок и поставок Агентство сможет адаптировать стандартные механизмы к потребностям Украины;
  • несколько источников финансирования: закупки будут финансироваться за счет госбюджета Украины, международных партнеров или через совместное финансирование.

Отдельное направление - привлечение украинских оборонных компаний. Производители смогут регистрироваться в базе поставщиков Агентства, представлять предложения, участвовать в тендерах наравне с иностранными компаниями и заключать контракты с NSPA. Соответствующий механизм предусмотрен пять лет, начиная с апреля 2025 года.

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр подчеркнула, что это партнерство, от которого выиграют обе стороны. По ее словам, Украина хочет, чтобы партнеры получали доступ к опыту и технологиям украинского ОПК, а производители - к новым возможностям сотрудничества.

Подписание соглашения было объявлено 14 октября во время NSPA Industry Outreach Event, которое Минобороны организовало вместе с Агентством. Мероприятие объединило около 150 представителей украинских предприятий ОПК. Производителям рассказали о регистрации в системе NSPA, подготовке и представлении предложений, прохождении тендерных процедур и требованиях к поставщикам.

Директор по поддержке операций NSPA Жаклин Борсбум отметила, что партнерство поможет углубить интеграцию украинской промышленности, а союзникам и партнерам - перенимать украинский опыт инноваций, проверенных в боевых условиях.

Читайте также: Украине разрешили покупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО, - СМИ

Тема промышленной кооперации Украины с зарубежными партнерами была и на конференции-встрече делегаций оборонной промышленности Украины и Германии. Глава NAUDI Сергей Пашинский заявил там, что стратегия ассоциации - поиск партнеров для кооперации и совместной разработки новых видов оружия. По его словам, за три года NAUDI прошла путь от уже работающих презентаций и выставок до проектов на сотни миллионов евро.

На этой же конференции глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты (AHK) Райнер Перау рассказал РБК-Украина, что в немецкой армии и политике появилось чувство срочности.

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