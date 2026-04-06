Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News

У статті йдеться, що, за даними Міноборони країни-агресорки, її ППО у березні збила 7 347 українських дронів - 237 безпілотники щодня. Водночас зазначається, що йдеться про збиті безпілотники, при цьому кількість застосованих Україною дронів залишається невідомою.

Видання повідомило, що, згідно з даними Повітряних сил України, минулого місяця було збито понад 6 462 російських дронів та 138 ракет різних типів. З них вдалось знешкодити або перехопити 5 833 безпілотників та 102 ракети.

ABC News зазначило, що у березні країна-агресорка встановила новий рекорд за масштабом повітряних атак, застосувавши близько 6 600 дронів та ракет. Найінтенсивніший удар відбувся 24 березня, коли окупанти завдали удару по Україні 948 безпілотниками та 34 ракетами.

Водночас видання припускає, що дані за минулий місяць свідчать про можливе зміщення балансу сил на користь України. Воно констатує, що довгострокові зусилля Києва з розвитку дронів і ракет починають давати результат.