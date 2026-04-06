Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News

В статье говорится, что, по данным Минобороны страны-агрессора, ее ПВО в марте сбила 7 347 украинских дронов - 237 беспилотников ежедневно. При этом отмечается, что речь идет о сбитых беспилотниках, при этом количество примененных Украиной дронов остается неизвестным.

Издание сообщило, что, согласно данным Воздушных сил Украины, в прошлом месяце было сбито более 6 462 российских дронов и 138 ракет различных типов. Из них удалось обезвредить или перехватить 5 833 беспилотников и 102 ракеты.

ABC News отметило, что в марте страна-агрессор установила новый рекорд по масштабу воздушных атак, применив около 6 600 дронов и ракет. Самый интенсивный удар состоялся 24 марта, когда оккупанты нанесли удар по Украине 948 беспилотниками и 34 ракетами.

В то же время издание предполагает, что данные за прошлый месяц свидетельствуют о возможном смещении баланса сил в пользу Украины. Оно констатирует, что долгосрочные усилия Киева по развитию дронов и ракет начинают давать результат.