Україна вперше у світі дозволила партнерам тренувати ШІ на реальних даних з поля бою

15:39 12.03.2026 Чт
2 хв
Український масив даних з поля бою містить мільйони кадрів, зібраних за десятки тисяч польотів
aimg Валерій Ульяненко
Україна вперше у світі дозволила партнерам тренувати ШІ на реальних даних з поля бою Фото: Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)

Україна вперше у світі відкриває для партнерів доступ до тренування ШІ-моделей на основі реальних даних з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

Читайте також: ШІ з українським ДНК. Навіщо Україна створює свою мовну модель і коли вона запрацює

Він розповів, що Кабмін ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між Україною, українськими компаніями та міжнародними партнерами.

"Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних. У сучасній війні ми маємо перемагати Росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект - один із ключових напрямів цієї конкуренції", - сказано в його заяві.

Федоров підкреслив, що майбутнє війни - за автономними системами. За його словами, завдання України - підвищувати рівень автономності безпілотників та інших бойових систем, щоб вони "швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення".

AI-платформа Міноборони

Міністр розповів про створення AI-платформи на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, яка дозволяє:

  • безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;
  • працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;
  • використовувати дані, які постійно оновлюються.

"Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів", - підкреслив Федоров.

Він додав, що ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

Нагадаємо, українське Міноборони розповіло про демонстрацію найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus з ШІ у Києві та пояснило, чим він важливий.

Крім того, Агенція оборонних закупівель підписала рекордний контракт на закупівлю дронів Mavic, Autel та Matrice. Також готуються рішення зі штучним інтелектом.

