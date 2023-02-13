Україна вперше імпортувала нафтопродукти із США обсягом 100 тисяч тонн

Як зазначає видання з посиланням на "Укрпалетсистем" (UPG), танкер із нафтопродуктами прийняли в порту Гамбурга, звідки UPG забере товар меншими танкерами по 30 000 тонн і завезе на термінал у Польщі. При цьому українська сторона угоди засвідчує її перспективність, виходячи вже з перших поставок.

Експортером дизеля став американський виробник нафтопродуктів Marathon Petroleum Company. За інсайдерською інформацією, американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.

"Зараз у Європі дуже гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення", - заявили в UPG.

Видання нагадує, що мережа заправних станцій UPG налічує 81 АЗС, а наприкінці 2022 року "Укрпалетсистем" заявила про придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicze, яка володіє двома морськими терміналами в Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів.

"На моїй пам’яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів", - прокоментував подію Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95".