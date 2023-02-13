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Україна вперше імпортувала нафтопродукти із США обсягом 100 тисяч тонн

Фото: вперше до німецького порту прибув танкер з імпортованим дизельним паливом для України (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Вперше українська компанія "Укрпалетсистем" (UPG) уклала договір на постачання дизельного пального, яке вже надійшло до німецького порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на галузеве видання enkorr.

Як зазначає видання з посиланням на "Укрпалетсистем" (UPG), танкер із нафтопродуктами прийняли в порту Гамбурга, звідки UPG забере товар меншими танкерами по 30 000 тонн і завезе на термінал у Польщі. При цьому українська сторона угоди засвідчує її перспективність, виходячи вже з перших поставок.

Експортером дизеля став американський виробник нафтопродуктів Marathon Petroleum Company. За інсайдерською інформацією, американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.

"Зараз у Європі дуже гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення", - заявили в UPG.

Видання нагадує, що мережа заправних станцій UPG налічує 81 АЗС, а наприкінці 2022 року "Укрпалетсистем" заявила про придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicze, яка володіє двома морськими терміналами в Польщі для перевалки та зберігання нафтопродуктів.

"На моїй пам’яті це перший в історії випадок надходження до нас американських нафтопродуктів. Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України і Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це краща ілюстрація руйнації міфів про нереальність життя без російських нафтопродуктів", - прокоментував подію Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія використовує "танкери-привиди" для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. РФ переманює флотилію в Ірану.

Крім того, ми писали, що набуло чинності ембарго ЄС щодо нафтопродуктів з РФ: чого чекати.

Нагадаємо, що, за словами голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, обмеження вартості російської нафти значно позначилось на сумах доходів, які отримує держава-окупант.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля цін на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.

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НАФТА