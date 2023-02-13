Украина впервые импортировала нефтепродукты из США в объеме 100 тысяч тонн

Впервые украинская компания "Укрпалетсистем" (UPG) заключила договор на поставку дизельного горючего, которое уже поступило в немецкий порт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание enkorr.
Как отмечает издание со ссылкой на "Укрпалетсистем" (UPG), танкер с нефтепродуктами приняли в порту Гамбурга, откуда UPG заберет товар меньшими танкерами по 30 000 тонн и отвезет на терминал в Польше. При этом украинская сторона соглашения свидетельствует о его перспективности, исходя уже из первых поставок.
Экспортером дизеля стал американский производитель нефтепродуктов Marathon Petroleum Company. По инсайдерской информации, американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.
"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", - заявили в UPG.
Издание напоминает, что сеть заправочных станций UPG насчитывает 81 АЗС, а в конце 2022 года "Укрпалетсистем" заявила о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemicze, владеющей двумя морскими терминалами в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов.
"На моей памяти это первый в истории случай поступления к нам американских нефтепродуктов. Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов", - прокомментировал событие Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".
Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия использует "танкеры-призраки" для экспорта своей нефти в обход западных санкций. РФ переманивает флотилию в Иран.
Кроме того, мы писали, что вступило в силу эмбарго ЕС по нефтепродуктам из РФ: чего ждать.
Напомним, что, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, ограничение стоимости российской нефти значительно отразилось на суммах доходов, получаемых государством-оккупантом.
Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок цен на нефть из России ослабит способность Путина вести войну.
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