Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі по оновленій лінії, - Шмигаль

За його словами, у неділю, 16 липня, Україна вперше імпортувала електроенергію з Польщі по модернізованій міждержавній лінії електропередачі.

"Її запустили в травні силами фахівців "Укренерго" та їхніх польських колег. У неділю українська енергосистема через цю лінію отримала додаткові 800 МВт потужності на вечірньому піку споживання. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - розповів Шмигаль.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими російські окупанти вдались до масштабних ударів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії.

Екстрені відключення відбувались тоді, коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком.

Як відзначив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, завдяки активним поставкам ППО та гуманітарній допомозі, Україні вдалось пройти минулу зиму без довготривалих блекаутів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

За даними Міненерго, суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів.

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