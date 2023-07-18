Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии, - Шмыгаль

По его словам, в воскресенье, 16 июля, Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по модернизированной межгосударственной линии электропередачи.

"Ее запустили в мае силами специалистов "Укрэнерго" и их польских коллег. В воскресенье украинская энергосистема из-за этой линии получила дополнительные 800 МВт мощности на вечернем пике потребления. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", - рассказал Шмыгаль.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой российские оккупанты прибегли к масштабным ударам по энергосистеме Украины, чтозаставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии .

Экстренные отключения происходили, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.

Как отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, благодаря активным поставкам ПВО и гуманитарной помощи Украине удалось пройти прошлую зиму без долговременных блекаутов.

Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

По данным Минэнерго, суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов.

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