Україна визнала застосування систем HIMARS у Курській області, - The Times

Видання зазначає, що Збройні сили України підтвердили використання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання російських військ у Курській області.

В публікації нагадали, що раніше українські військові зруйнували всі три мости через річку Сейм, що з'єднували підконтрольну Росії територію з маршрутами постачання. Внаслідок цих ударів, до 3 тис. військових агресора опинилися у пастці, а військові інженери почали вимушено зводити понтонні переправи.

Видання також зазначило, що російські військові блогери та міжнародні журналісти з української сторони ідентифікували британські, американські та італійські танки і бронемашини як такі, що використовувалися під час штурму.

"Президент України Володимир Зеленський днями визнав безпідставними побоювання західних союзників щодо наслідків атак західною зброєю по російській території та закликав скасувати всі обмеження на використання західної зброї. Він також підтвердив, що Україна тримала своїх союзників у невіданні напередодні транскордонного наступу, знаючи, що вони накладуть вето на операцію, що перетне найсуворішу з усіх червоних ліній, які має Росія", - пише The Times.

Зеленський також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не втілив у життя свої погрози відплати НАТО, що свідчить про їхню несправжність. Глава держави також закликав Захід скасувати на застосування далекобійної зброї для ударів по тилах Росії, йдеться в публікації.