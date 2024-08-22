Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины подтвердили использование американских реактивных систем залпового огня HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования российских войск в Курской области.

В публикации напомнили, что ранее украинские военные разрушили все три моста через реку Сейм, которые соединяли подконтрольную России территорию с маршрутами снабжения. В результате этих ударов, до 3 тыс. военных агрессора оказались в ловушке, а военные инженеры начали вынужденно возводить понтонные переправы.

Издание также отметило, что российские военные блогеры и международные журналисты с украинской стороны идентифицировали британские, американские и итальянские танки и бронемашины как такие, которые использовались во время штурма.

"Президент Украины Владимир Зеленский на днях признал безосновательными опасения западных союзников относительно последствий атак западным оружием по российской территории и призвал отменить все ограничения на использование западного оружия. Он также подтвердил, что Украина держала своих союзников в неведении накануне трансграничного наступления, зная, что они наложат вето на операцию, которая пересечет самую строгую из всех красных линий, которые имеет Россия", - пишет The Times.

Зеленский также отметил, что российский диктатор Владимир Путин не воплотил в жизнь свои угрозы возмездия НАТО, что свидетельствует об их ложности. Глава государства также призвал Запад отменить на применение дальнобойного оружия для ударов по тылам России, говорится в публикации.