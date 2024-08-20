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Росіяни побудували новий понтон через річку Сейм у Курській області

Вівторок 20 серпня 2024 22:22
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Росіяни побудували новий понтон через річку Сейм у Курській області Ілюстративне фото: росіяни побудували новий понтон через річку Сейм у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російській військові збудували нову понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Напередодні ЗСУ знищили там попередню переправу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо свобода".

Зроблені 20 серпня супутникові знімки показують, що нову переправу було збудовано через річку Сейм між селами Зване і Глушково. Вона з'явилася буквально за 500 метрів вгору за течією річки.

Також на фото можна побачити сліди боїв у районі селища Червонооктябрський. Російські ЗМІ писали про бої у тому селищі ще три дні тому. Але тоді росіяни заявляли, що самого населеного пункту бої не торкнулися.

Наступ ЗСУ в Курській області

Наступ ЗСУ в Курській області розпочався 6 серпня 2024 року. За цей час Україна взяла під свій контроль понад 90 населених пунктів, а також захопила у полон тисячі російських військових.

Як розповів президент Володимир Зеленський, в плани ЗСУ входить створення "буферної зони" в Курській області. Основне завдання України - це знищення російського потенціалу та проведення контрударної роботи.

За час проведення операції у Курській області українська авіація знищила два мости через річку Сейм. Детально про те, як знищення мостів вплине на події у Курській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше повідомлялось, що російські військові змогли збудувати дві понтонні переправи через річку Сейм, що у Курській області. Але пізніше зроблені супутникові знімки свідчать про те, що один з понтонів зник.

Також ми пояснювали, навіщо Україні комендатура в Курській області та чи надовго там ЗСУ.

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