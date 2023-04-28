Україна не визнає примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях, - Лубінець

"Мета указу Путіна одна - залякування та тиск на українське населення на тимчасово окупованих територіях з метою отримання ними документів російського зразка. Дії Кремля суперечать нормам міжнародного права та отримають належну оцінку в Міжнародному кримінальному суді", - заявив Лубінець.

Омбудсмен закликав міжнародну спільноту засудити дії посадовців Кремля і вжити заходів для недопущення порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Наголошую, Україна не визнає примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях, не визнає примусового автоматичного набуття українцями на цій території іншого громадянства, і це не є підставою для втрати громадянства України", - зазначив Лубінець.

Він також нагадав, що відповідно до Протоколу №4 до Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, "ніхто не може бути висланий з території держави, громадянином якого він є й жодному громадянинові не може бути заборонений в'їзд на територію своєї держави".