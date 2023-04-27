Путін хоче виганяти з окупованих земель українців без паспорту РФ
У четвер, 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.
Російський диктатор затвердив порядок проживання у Росії мешканців окупованих територій України. "Іноземцями" хочуть вважати громадян, які проживали на окупованих територіях на день проголошення їх анексії і заявили про бажання зберегти колишнє громадянство.
Зазначається, що жителі окупованих територій України які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути видворені з Росії. В цьому указі "територією Росії" називаються і окуповані регіони України.
В указі йде мова про видворення тих людей, які "становитимуть загрозу" національній безпеці РФ.
Нагадаємо, що росіяни вдаються до нових методів примусу щодо "паспортизації" в окупації. Долучили до цього так званих "волонтерів" з Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області окупанти погрожують депортувати жителів без російських паспортів.
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