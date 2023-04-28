Украина не признает принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях, - Лубинец

"Цель указа Путина одна - запугивание и давление на украинское население на временно оккупированных территориях с целью получения ими документов российского образца. Действия Кремля противоречат нормам международного права и получат должную оценку в Международном уголовном суде", - заявил Лубинец.

Омбудсмен призвал международное сообщество осудить действия чиновников Кремля и принять меры по недопущению нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Подчеркиваю, Украина не признает принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях, не признает принудительное автоматическое приобретение украинцами на этой территории другого гражданства, и это не является основанием для потери гражданства Украины", - отметил Лубинец.

Он также напомнил, что согласно Протоколу №4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, "никто не может быть выслан с территории государства, гражданином которого он является и ни одному гражданину не может быть запрещен въезд на территорию своего государства".