Україна визнає подвійне громадянство: кому дозволено і які обмеження

Верховна Рада України 18 червня ухвалила в другому читанні законопроєкт №11469, який закладає правову основу для визнання множинного громадянства.
Про ключові зміни, винятки, обмеження та переваги новації, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка, старша юристка Expatpro Катерина Затулко.
Це вперше в історії, коли держава публічно визнає можливість поєднання українського паспорта з громадянством інших країн. Закон набере чинності через 6 місяців після офіційного опублікування (за умови підписання президентом).
Адвокатка пояснює, що закон не передбачає автоматичного отримання другого громадянства для всіх. Він лише дозволяє визнавати множинне громадянство у передбачених законом випадках, зокрема:
Закон не стосується громадян країн-агресорів (зокрема РФ і Білорусі). Також множинне громадянство заборонено для:
Для отримання українського громадянства в спрощеному порядку відтепер не вимагатимуть відмови від іншого паспорта - але лише для громадян країн із переліку, який складе уряд (орієнтир - країни ЄС та ті, що запровадили санкції проти РФ).
Разом із тим, ускладнюється процедура для іноземців, які хочуть стати громадянами України:
Винятки залишаються для тих, хто має заслуги перед державою, служив у ЗСУ, перебуває у шлюбі з українцем понад 3 роки або має статус закордонного українця.
Закон створює механізм повернення громадянства для осіб з української діаспори, які втратили його через еміграцію. Це відкриває шлях для відновлення зв’язків із мільйонами українців по всьому світу.
Конституція України залишається незмінною: принцип "єдиного громадянства" зберігається. Як це співіснуватиме із новим законом - має вирішити Конституційний суд, який поки не працює в повному складі.
Закон не змінює інші сфери: податкове, соціальне, військове та виборче законодавство залишаються чинними.
Перелік "дружніх країн" та детальні процедури мають бути визначені у підзаконних актах.
Закон про множинне громадянство - важливий сигнал для діаспори, партнерів України та тих, хто опинився у складному правовому становищі. Він визнає реальність: десятки тисяч українців мають іноземні паспорти.
Це також шанс зміцнити зв'язок із фахівцями за кордоном, полегшити повернення додому, сприяти інвестиціям і глобальному партнерству. Водночас, реалізація нових правил залежить від політичної волі та ефективного підзаконного регулювання.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство, який дозволяє українцям мати другий паспорт - з обмеженнями. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначає, що закон спрямований на збереження зв’язку з діаспорою, адаптацію до європейських стандартів, протидію демографічній кризі та залучення інвестицій.
Також РБК-Україна писало, що голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк спростувала ряд фейків щодо ухваленого закону.
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