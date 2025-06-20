Украина признает двойное гражданство: кому разрешено и какие ограничения

Верховная Рада Украины 18 июня приняла во втором чтении законопроект №11469, который закладывает правовую основу для признания множественного гражданства.
О ключевых изменениях, исключениях, ограничениях и преимуществах новации, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, старший юрист Expatpro Екатерина Затулко.
Это впервые в истории, когда государство публично признает возможность сочетания украинского паспорта с гражданством других стран. Закон вступит в силу через 6 месяцев после официального опубликования (при условии подписания президентом).
Адвокат объясняет, что закон не предусматривает автоматического получения второго гражданства для всех. Он лишь позволяет признавать множественное гражданство в предусмотренных законом случаях, в частности:
Закон не касается граждан стран-агрессоров (в частности РФ и Беларуси). Также множественное гражданство запрещено для:
Для получения украинского гражданства в упрощенном порядке отныне не будут требовать отказа от другого паспорта - но только для граждан стран из перечня, который составит правительство (ориентир - страны ЕС и те, которые ввели санкции против РФ).
Вместе с тем, усложняется процедура для иностранцев, которые хотят стать гражданами Украины:
Исключения остаются для тех, кто имеет заслуги перед государством, служил в ВСУ, находится в браке с украинцем более 3 лет или имеет статус зарубежного украинца.
Закон создает механизм возвращения гражданства для лиц из украинской диаспоры, которые потеряли его из-за эмиграции. Это открывает путь для восстановления связей с миллионами украинцев по всему миру.
Конституция Украины остается неизменной: принцип "единого гражданства" сохраняется. Как это будет сосуществовать с новым законом - должен решить Конституционный суд, который пока не работает в полном составе.
Закон не меняет другие сферы: налоговое, социальное, военное и избирательное законодательство остаются в силе.
Перечень "дружественных стран" и детальные процедуры должны быть определены в подзаконных актах.
Закон о множественном гражданстве - важный сигнал для диаспоры, партнеров Украины и тех, кто оказался в сложном правовом положении. Он признает реальность: десятки тысяч украинцев имеют иностранные паспорта.
Это также шанс укрепить связь со специалистами за рубежом, облегчить возвращение домой, способствовать инвестициям и глобальному партнерству. В то же время, реализация новых правил зависит от политической воли и эффективного подзаконного регулирования.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве, который позволяет украинцам иметь второй паспорт - с ограничениями. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечает, что закон направлен на сохранение связи с диаспорой, адаптацию к европейским стандартам, противодействие демографическому кризису и привлечение инвестиций.
Также РБК-Украина писало, что глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк опровергла ряд фейков относительно принятого закона.
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