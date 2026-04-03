Україна вийшла у "плюс" на фронті: Зеленський озвучив дані розвідки МІ-6

Туман допомагав ворогу наступати

На фронті останнім часом фіксували посилення російських штурмів. Зеленський пояснив це погодою - туман і дощ дають окупантам змогу непомітно просуватися.

"Коли є туман, мало сонця, дощ, то вони тими чи іншими групами іноді інфільтруються. А коли сонячна погода, то цього менше", - зауважив він.

З приходом більш сонячних днів можливості ворога діяти непомітно зменшаться. Хоча, за словами Зеленського, "зеленка" частково допомагає їм ховатися.

Яка ситуація на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Президент повідомив, що українська розвідка фіксує накопичення сил ворога на двох ключових напрямках - Покровському та Гуляйпільському.

Масштабний наступ, який Росія планувала на березень, зірвали Збройні Сили України. Тепер окупанти переходять до тактики посилених штурмових дій.

"Поки що глобальної загрози ми не бачимо", - підкреслив Зеленський.

МІ-6: Україна зараз у плюсі

Президент розкрив висновки британської розвідки, які отримав на цьому тижні. За оцінкою МІ-6, ситуація для України зараз є найкращою за останні 10 місяців.

Якщо порівняти захоплені та звільнені території, Україна вийшла у плюс - близько 20 квадратних кілометрів деокупованої землі.

"Ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", - сказав Зеленський.