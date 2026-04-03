Україна вийшла у "плюс" на фронті: Зеленський озвучив дані розвідки МІ-6

Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті як найкращу за 10 місяців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
На фронті останнім часом фіксували посилення російських штурмів. Зеленський пояснив це погодою - туман і дощ дають окупантам змогу непомітно просуватися.
"Коли є туман, мало сонця, дощ, то вони тими чи іншими групами іноді інфільтруються. А коли сонячна погода, то цього менше", - зауважив він.
З приходом більш сонячних днів можливості ворога діяти непомітно зменшаться. Хоча, за словами Зеленського, "зеленка" частково допомагає їм ховатися.
Президент повідомив, що українська розвідка фіксує накопичення сил ворога на двох ключових напрямках - Покровському та Гуляйпільському.
Масштабний наступ, який Росія планувала на березень, зірвали Збройні Сили України. Тепер окупанти переходять до тактики посилених штурмових дій.
"Поки що глобальної загрози ми не бачимо", - підкреслив Зеленський.
Президент розкрив висновки британської розвідки, які отримав на цьому тижні. За оцінкою МІ-6, ситуація для України зараз є найкращою за останні 10 місяців.
Якщо порівняти захоплені та звільнені території, Україна вийшла у плюс - близько 20 квадратних кілометрів деокупованої землі.
"Ситуація складна, але найкраща за ці останні 10 місяців. Це справедливий висновок. Я вдячний всім нашим підрозділам, які це забезпечують", - сказав Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, російське Міноборони заявило про "повне захоплення" Луганської області.
Третя штурмова бригада спростувала цей фейк: її підрозділи досі тримають позиції на Луганщині та зазначили, що за пів року відбили 144 спроби штурмів у тому районі.
Тим часом президент США Дональд Трамп погрожував зупинити постачання зброї Україні через механізм PURL, якщо Європа відмовиться приєднатися до коаліції з відкриття Ормузької протоки.
Під тиском Вашингтона кілька союзників змінили позицію і підписали спільну заяву.