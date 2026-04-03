Украина вышла в "плюс" на фронте: Зеленский озвучил данные разведки МИ-6

Британская разведка оценила ситуацию на фронте как лучшую за 10 месяцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
На фронте в последнее время фиксировали усиление российских штурмов. Зеленский объяснил это погодой - туман и дождь дают оккупантам возможность незаметно продвигаться.
"Когда есть туман, мало солнца, дождь, то они теми или иными группами иногда инфильтрируются. А когда солнечная погода, то этого меньше", - отметил он.
С приходом более солнечных дней возможности врага действовать незаметно уменьшатся. Хотя, по словам Зеленского, "зеленка" частично помогает им прятаться.
Президент сообщил, что украинская разведка фиксирует накопление сил врага на двух ключевых направлениях - Покровском и Гуляйпольском.
Масштабное наступление, которое Россия планировала на март, сорвали Вооруженные Силы Украины. Теперь оккупанты переходят к тактике усиленных штурмовых действий.
"Пока что глобальной угрозы мы не видим", - подчеркнул Зеленский.
Президент раскрыл выводы британской разведки, которые получил на этой неделе. По оценке МИ-6, ситуация для Украины сейчас является лучшей за последние 10 месяцев.
Если сравнить захваченные и освобожденные территории, Украина вышла в плюс - около 20 квадратных километров деоккупированной земли.
"Ситуация сложная, но лучшая за эти последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают", - сказал Зеленский.
Как сообщало РБК-Украина, российское Минобороны заявило о "полном захвате" Луганской области.
Третья штурмовая бригада опровергла этот фейк: ее подразделения до сих пор держат позиции на Луганщине и отметили, что за полгода отбили 144 попытки штурмов в том районе.
Тем временем президент США Дональд Трамп угрожал остановить поставки оружия Украине через механизм PURL, если Европа откажется присоединиться к коалиции по открытию Ормузского пролива.
Под давлением Вашингтона несколько союзников изменили позицию и подписали совместное заявление.