Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина вышла в "плюс" на фронте: Зеленский озвучил данные разведки МИ-6

12:57 03.04.2026 Пт
2 мин
Президент Зеленский назвал направления, где оккупанты собирают войска
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Британская разведка оценила ситуацию на фронте как лучшую за 10 месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Туман помогал врагу наступать

На фронте в последнее время фиксировали усиление российских штурмов. Зеленский объяснил это погодой - туман и дождь дают оккупантам возможность незаметно продвигаться.

"Когда есть туман, мало солнца, дождь, то они теми или иными группами иногда инфильтрируются. А когда солнечная погода, то этого меньше", - отметил он.

С приходом более солнечных дней возможности врага действовать незаметно уменьшатся. Хотя, по словам Зеленского, "зеленка" частично помогает им прятаться.

Какова ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Президент сообщил, что украинская разведка фиксирует накопление сил врага на двух ключевых направлениях - Покровском и Гуляйпольском.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский рассказал о провале весеннего наступления россиян на фронте (инфографика РБК-Украина)

Масштабное наступление, которое Россия планировала на март, сорвали Вооруженные Силы Украины. Теперь оккупанты переходят к тактике усиленных штурмовых действий.

"Пока что глобальной угрозы мы не видим", - подчеркнул Зеленский.

МИ-6: Украина сейчас в плюсе

Президент раскрыл выводы британской разведки, которые получил на этой неделе. По оценке МИ-6, ситуация для Украины сейчас является лучшей за последние 10 месяцев.

Если сравнить захваченные и освобожденные территории, Украина вышла в плюс - около 20 квадратных километров деоккупированной земли.

"Ситуация сложная, но лучшая за эти последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают", - сказал Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, российское Минобороны заявило о "полном захвате" Луганской области.

Третья штурмовая бригада опровергла этот фейк: ее подразделения до сих пор держат позиции на Луганщине и отметили, что за полгода отбили 144 попытки штурмов в том районе.

Тем временем президент США Дональд Трамп угрожал остановить поставки оружия Украине через механизм PURL, если Европа откажется присоединиться к коалиции по открытию Ормузского пролива.

Под давлением Вашингтона несколько союзников изменили позицию и подписали совместное заявление.

