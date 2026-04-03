Украина вышла в "плюс" на фронте: Зеленский озвучил данные разведки МИ-6

Туман помогал врагу наступать

На фронте в последнее время фиксировали усиление российских штурмов. Зеленский объяснил это погодой - туман и дождь дают оккупантам возможность незаметно продвигаться.

"Когда есть туман, мало солнца, дождь, то они теми или иными группами иногда инфильтрируются. А когда солнечная погода, то этого меньше", - отметил он.

С приходом более солнечных дней возможности врага действовать незаметно уменьшатся. Хотя, по словам Зеленского, "зеленка" частично помогает им прятаться.

Какова ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Президент сообщил, что украинская разведка фиксирует накопление сил врага на двух ключевых направлениях - Покровском и Гуляйпольском.

Масштабное наступление, которое Россия планировала на март, сорвали Вооруженные Силы Украины. Теперь оккупанты переходят к тактике усиленных штурмовых действий.

"Пока что глобальной угрозы мы не видим", - подчеркнул Зеленский.

МИ-6: Украина сейчас в плюсе

Президент раскрыл выводы британской разведки, которые получил на этой неделе. По оценке МИ-6, ситуация для Украины сейчас является лучшей за последние 10 месяцев.

Если сравнить захваченные и освобожденные территории, Украина вышла в плюс - около 20 квадратных километров деоккупированной земли.

"Ситуация сложная, но лучшая за эти последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают", - сказал Зеленский.