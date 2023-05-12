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Україна вийшла з двох угод з РФ та Білоруссю щодо держкордону

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П'ятниця 12 травня 2023 18:33
Україна вийшла з двох угод з РФ та Білоруссю щодо держкордону Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вийшла з двох угод із РФ і Білоруссю щодо державного кордону. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави , опублікований на сайті Офісу президента.

"Постановляю вийти з меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, підписаного 15 квітня 1994 року в м. Москві", - ідеться в документі.

Водночас Зеленський постановив припинити дію угоди між Україною і РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань. Відповідний документ було підписано 3 серпня 1994 року в Одесі.

При цьому зазначається, що розірвання угод відбувається відповідно до пункту три частини першої статті 106 Конституції України, статті 24 Закону України "Про міжнародні договори України", статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Нагадаємо, раніше Україна вийшла з угоди про міжпарламентську асамблею країн СНД.

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