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Украина вышла из двух соглашений с РФ и Беларусью по госгранице

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Пятница 12 мая 2023 18:33
Украина вышла из двух соглашений с РФ и Беларусью по госгранице Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина вышла из двух соглашений с РФ и Беларусью по государственной границе. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в г. Москве", - говорится в документе.

При этом Зеленский постановил прекратить действие соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Соответствующий документ был подписан 3 августа 1994 года в Одессе.

При этом отмечается, что разорвание соглашений происходит в соответствии с пунктом три части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 24 Закона Украины "О международных договорах Украины", статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров.

Напомним, ранее Украина вышла из соглашения о межпарламентской ассамблее стран СНГ.

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