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Україна вийшла з угоди про міжпарламентську асамблею країн СНД

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Україна, Середа 03 травня 2023 15:07
Україна вийшла з угоди про міжпарламентську асамблею країн СНД Фото: Рада вийшла з угоди про міжпарламентську асамблею країн СНД (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Парламент ухвалив постанову "Про вихід Верховної ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав". Рішення підтримали 280 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Як зазначається в повідомленні, угода втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.

"Прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в Конституції України", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, Україна поступово денонсує угоди, укладені в рамках СНД. Зокрема, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав - учасниць Співдружності незалежних держав.

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