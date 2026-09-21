Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії, - Генштаб

Майже половина НПЗ Росії "на паузі"

У Генштабі зазначили, що станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

"Як один з наслідків - у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5", - йдеться у дописі.

Успіхи далекобійних ударів ЗСУ за тиждень

З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника на території РФ та на окупованих територіях.

Уражені підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресорки:

у ніч на 15 вересня - Сизранський НПЗ у Самарській області РФ: установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;

у Самарській області РФ: установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк; у Таганрозі Ростовської області РФ - "Атлант Аэро" , яке виробляє ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для "Орион";

, яке виробляє ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для "Орион"; у ніч на 17 вересня - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік: установку первинної переробки АВТ-3;

у Ярославлі потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік: установку первинної переробки АВТ-3; 20 вересня - "Газпромнефть-Московский НПЗ" у Москві: установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

Системне ураження ППО та місць пуску дронів

Окремий напрям - системне ураження ППО, РЛС, РЕБ та засобів управління:

РЛС 92Н6 зі складу С-400 "Тріумф" у Сочі;

дві пускові установки С-400 у районі Вигоничів Брянської області РФ;

ЗРК "Бук-М3" в районі Українки Запорізької області;

РЛС "Небо-У" на Донеччині;

станції РЕБ, РЛС та ретранслятори на Брянщині.

Значну увагу приділяли інфраструктурі ударних БпЛА окупантів:

у районах Донецька, Курська та Сіверськодонецька уражено місця зберігання, підготовки, пуску та виробництва безпілотників;

на аеродромі Саки - наземна станція управління БпЛА "Оріон".

Також уражено численні пункти управління БпЛА армії РФ:

на аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" - два Ан-26, Ан-12 та три гелікоптери;

на аеродромі Саки - літак Су-24.

Протягом тижня українські воїни також били по складах боєприпасів, ПММ та матеріально-технічних засобів окупантів.