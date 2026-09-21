Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії, - Генштаб

Далекобійні удари Сил оборони України по нафтопереробці Росії дали ефективний результат. Майже половина НПЗ припинила свою роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
У Генштабі зазначили, що станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.
"Як один з наслідків - у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5", - йдеться у дописі.
З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника на території РФ та на окупованих територіях.
Уражені підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресорки:
Окремий напрям - системне ураження ППО, РЛС, РЕБ та засобів управління:
Значну увагу приділяли інфраструктурі ударних БпЛА окупантів:
Також уражено численні пункти управління БпЛА армії РФ:
Протягом тижня українські воїни також били по складах боєприпасів, ПММ та матеріально-технічних засобів окупантів.
Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України в ніч на 21 вересня уразили кілька важливих об'єктів ворога. Серед них - рідкісна радіолокаційна станція "Каста".
Крім того, 20 вересня Сили оборони України здійснили одну з наймасштабніших атак на територію Росії, застосувавши понад дві тисячі ударних дронів і ракети.