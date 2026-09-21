Украина вывела из строя почти половину нефтепереработки России, - Генштаб

Дальнобойные удары Сил обороны Украины по нефтепереработке России дали эффективный результат. Почти половина НПЗ прекратила свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В Генштабе отметили, что на 21 сентября, после поражения Московского НПЗ, выведено из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.
"Как одно из последствий - в РФ дефицит качественного горючего. Среди прочего наблюдается резкое падение объемов производства бензина и дизельного горючего стандарта Евро-5/К5", - говорится в сообщении.
С 14 по 20 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов противника на территории РФ и на оккупированных территориях.
Пораженные предприятия, обеспечивающие военно-экономический потенциал страны-агрессора:
Отдельное направление – системное поражение ПВО, РЛС, РЭБ и средств управления:
Значительное внимание уделялось инфраструктуре ударных БпЛА окупантов:
Также поражены многочисленные пункты управления БПЛА армии РФ:
В течение недели украинские воины также избивали по складам боеприпасов, ГСМ и материально-технических средств оккупантов.
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важных объектов врага. Среди них – редкая радиолокационная станция "Каста".
Кроме того, 20 сентября Силы обороны Украины совершили одну из самых масштабных атак на территорию России, применив более двух тысяч ударных дронов и ракеты.