Украина вывела из строя почти половину нефтепереработки России, - Генштаб

Почти половина НПЗ России "на паузе"

В Генштабе отметили, что на 21 сентября, после поражения Московского НПЗ, выведено из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.

"Как одно из последствий - в РФ дефицит качественного горючего. Среди прочего наблюдается резкое падение объемов производства бензина и дизельного горючего стандарта Евро-5/К5", - говорится в сообщении.

Успехи дальнобойных ударов ВСУ за неделю

С 14 по 20 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов противника на территории РФ и на оккупированных территориях.

Пораженные предприятия, обеспечивающие военно-экономический потенциал страны-агрессора:

в ночь на 15 сентября - Сызранский НПЗ в Самарской области РФ: установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк;

в Самарской области РФ: установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк; в Таганроге Ростовской области РФ - "Атлант Аэро" , производящем ударно-разведочные БПЛА "Молния" и комплектующие для "Орион";

, производящем ударно-разведочные БПЛА "Молния" и комплектующие для "Орион"; в ночь на 17 сентября - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле мощностью около 15 млн тонн нефти в год: установку первичной переработки АВТ-3;

в Ярославле мощностью около 15 млн тонн нефти в год: установку первичной переработки АВТ-3; 20 сентября - "Газпромнефть-Московский НПЗ" в Москве: установки АВТ-6, комплексную установку переработки нефти и установку изомеризации.

Системное поражение ПВО и мест пуска дронов

Отдельное направление – системное поражение ПВО, РЛС, РЭБ и средств управления:

РЛС 92Н6 из состава С-400 "Триумф" в Сочи;

две пусковые установки С-400 в районе Выгоничей Брянской области РФ;

ЗРК "Бук-М3" в районе Украинки Запорожской области;

РЛС "Небо-У" в Донецкой области;

станции РЭБ, РЛС и ретрансляторы в Брянщине.

Значительное внимание уделялось инфраструктуре ударных БпЛА окупантов:

в районах Донецка, Курска и Северодонецка поражены места хранения, подготовки, пуска и производства беспилотников;

на аэродроме Саки - наземная станция управления БпЛА "Орион".

Также поражены многочисленные пункты управления БПЛА армии РФ:

на аэродроме "Ростов-на-Дону (Центральный)" - два Ан-26, Ан-12 и три вертолета;

на аэродроме Саки - самолет Су-24.

В течение недели украинские воины также избивали по складам боеприпасов, ГСМ и материально-технических средств оккупантов.