Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії, - Генштаб
Далекобійні удари Сил оборони України по нафтопереробці Росії дали ефективний результат. Майже половина НПЗ припинила свою роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Майже половина НПЗ Росії "на паузі"
У Генштабі зазначили, що станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.
"Як один з наслідків - у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5", - йдеться у дописі.
Успіхи далекобійних ударів ЗСУ за тиждень
З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника на території РФ та на окупованих територіях.
Уражені підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресорки:
- у ніч на 15 вересня - Сизранський НПЗ у Самарській області РФ: установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк;
- у Таганрозі Ростовської області РФ - "Атлант Аэро", яке виробляє ударно-розвідувальні БпЛА "Молния" та комплектувальні для "Орион";
- у ніч на 17 вересня - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік: установку первинної переробки АВТ-3;
- 20 вересня - "Газпромнефть-Московский НПЗ" у Москві: установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.
Системне ураження ППО та місць пуску дронів
Окремий напрям - системне ураження ППО, РЛС, РЕБ та засобів управління:
- РЛС 92Н6 зі складу С-400 "Тріумф" у Сочі;
- дві пускові установки С-400 у районі Вигоничів Брянської області РФ;
- ЗРК "Бук-М3" в районі Українки Запорізької області;
- РЛС "Небо-У" на Донеччині;
- станції РЕБ, РЛС та ретранслятори на Брянщині.
Значну увагу приділяли інфраструктурі ударних БпЛА окупантів:
- у районах Донецька, Курська та Сіверськодонецька уражено місця зберігання, підготовки, пуску та виробництва безпілотників;
- на аеродромі Саки - наземна станція управління БпЛА "Оріон".
Також уражено численні пункти управління БпЛА армії РФ:
- на аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" - два Ан-26, Ан-12 та три гелікоптери;
- на аеродромі Саки - літак Су-24.
Протягом тижня українські воїни також били по складах боєприпасів, ПММ та матеріально-технічних засобів окупантів.
Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України в ніч на 21 вересня уразили кілька важливих об'єктів ворога. Серед них - рідкісна радіолокаційна станція "Каста".
Крім того, 20 вересня Сили оборони України здійснили одну з наймасштабніших атак на територію Росії, застосувавши понад дві тисячі ударних дронів і ракети.