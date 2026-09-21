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Украина вывела из строя почти половину нефтепереработки России, - Генштаб

17:01 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Украина вывела из строя почти половину нефтепереработки России, - Генштаб Фото: Атака дронов на Московский НПЗ (Getty Images)
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Дальнобойные удары Сил обороны Украины по нефтепереработке России дали эффективный результат. Почти половина НПЗ прекратила свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Почти половина НПЗ России "на паузе"

В Генштабе отметили, что на 21 сентября, после поражения Московского НПЗ, выведено из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.

"Как одно из последствий - в РФ дефицит качественного горючего. Среди прочего наблюдается резкое падение объемов производства бензина и дизельного горючего стандарта Евро-5/К5", - говорится в сообщении.

Успехи дальнобойных ударов ВСУ за неделю

С 14 по 20 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов противника на территории РФ и на оккупированных территориях.

Пораженные предприятия, обеспечивающие военно-экономический потенциал страны-агрессора:

  • в ночь на 15 сентября - Сызранский НПЗ в Самарской области РФ: установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк;
  • в Таганроге Ростовской области РФ - "Атлант Аэро", производящем ударно-разведочные БПЛА "Молния" и комплектующие для "Орион";
  • в ночь на 17 сентября - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле мощностью около 15 млн тонн нефти в год: установку первичной переработки АВТ-3;
  • 20 сентября - "Газпромнефть-Московский НПЗ" в Москве: установки АВТ-6, комплексную установку переработки нефти и установку изомеризации.

Системное поражение ПВО и мест пуска дронов

Отдельное направление – системное поражение ПВО, РЛС, РЭБ и средств управления:

  • РЛС 92Н6 из состава С-400 "Триумф" в Сочи;
  • две пусковые установки С-400 в районе Выгоничей Брянской области РФ;
  • ЗРК "Бук-М3" в районе Украинки Запорожской области;
  • РЛС "Небо-У" в Донецкой области;
  • станции РЭБ, РЛС и ретрансляторы в Брянщине.

Значительное внимание уделялось инфраструктуре ударных БпЛА окупантов:

  • в районах Донецка, Курска и Северодонецка поражены места хранения, подготовки, пуска и производства беспилотников;
  • на аэродроме Саки - наземная станция управления БпЛА "Орион".

Также поражены многочисленные пункты управления БПЛА армии РФ:

  • на аэродроме "Ростов-на-Дону (Центральный)" - два Ан-26, Ан-12 и три вертолета;
  • на аэродроме Саки - самолет Су-24.

В течение недели украинские воины также избивали по складам боеприпасов, ГСМ и материально-технических средств оккупантов.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важных объектов врага. Среди них – редкая радиолокационная станция "Каста".

Кроме того, 20 сентября Силы обороны Украины совершили одну из самых масштабных атак на территорию России, применив более двух тысяч ударных дронов и ракеты.

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